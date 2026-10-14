Kütahya'da Yunusemre Caddesi mahkeme kararıyla tel çekilerek ulaşıma kapatıldı

Kütahya'da yoğun araç trafiğinin bulunduğu Yunusemre Caddesi üzerindeki yol, mahkeme kararı doğrultusunda tel çekilerek ulaşıma kapatıldı. Yolun kapatılması, bölgedeki ulaşımın nasıl etkileneceği konusunda merak uyandırdı.

Yunusemre Caddesi'ndeki yolun tel çekilerek kapatılmasıyla birlikte güzergahı kullanan sürücülerin nasıl bir yol izleyeceği ve bölgedeki trafik akışının nasıl şekilleneceği gündeme geldi. Bölgede 45 yıldır yaşadığını belirten Hasan Tabak, yolun geçmişte tarla olduğunu söyledi. Yolun neden kapatıldığına ilişkin bilgi sahibi olmadığını ifade eden Tabak, "45 senedir buradayım. Burası tarlaydı, daha sonra yol yaptılar. Neden kapatıldığını bilmiyoruz. Herhalde burası adamın mülküymüş, mahkemeyi kazanmış. Haklıdır bence kendisi" dedi.

Kütahya İcra Dairesinin 2026/1432 Esas sayılı dosyası kapsamında hazırlanan tutanakta, mahkeme kararı doğrultusunda taşınmazın yol ve kaldırım olarak kullanılan bölümlerinde müdahalenin men'i işleminin uygulandığı belirtildi. Mahkeme kararı doğrultusunda gerçekleştirilen işlemle yolun ulaşıma kapatılması sonrasında bölgede ulaşımın nasıl düzenleneceği merak konusu oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı