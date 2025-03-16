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Kütahya'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Kütahya'da Yangın Kontrol Altına Alındı
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Tavşanlı ilçesi Tepecik beldesinde çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yarım saat sonunda söndürüldü. Yangın, bahçe evlerine ulaşmadan kontrol altına alındı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Tepecik beldesinde çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Tavşanlı ilçesi Tepecik beldesinde akşam saatlerinde Tavşanlı - Emet karayolunun 3. kilometresinde boş arazide yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve sazlıklara sıçrayan yangın, bahçe evlerine ulaşmak üzereyken olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Ekipler yangını yarım saat süren çalışmalardan sonra söndürerek, gerekli kontrol ve inceleme faaliyetlerini tamamlayarak bölgeden ayrıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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