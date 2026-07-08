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Kütahya'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında bilgilendirme faaliyeti

Kütahya'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında bilgilendirme faaliyeti
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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadelede toplumsal farkındalığı artırmak için NARKO projeleri kapsamında vatandaşlara eğitim verdi. Programda bağımlılıkla mücadelede ailelerin rolü ve önleyici tedbirler anlatıldı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadelede toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen faaliyet kapsamında NARKO Yetişkin, NARKO Rehber ve En İyi Narkotik Polisi: Anne projeleri çerçevesinde vatandaşlara yönelik eğitim verildi.

Programda katılımcılara, uyuşturucu madde kullanımının birey ve toplum üzerindeki olumsuz etkileri, bağımlılıkla mücadelede ailelerin üstlendiği kritik rol, erken uyarı belirtileri ile alınabilecek önleyici tedbirler hakkında bilgi aktarıldı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin yalnızca güvenlik güçlerinin değil, toplumun tüm kesimlerinin desteğiyle daha etkin yürütülebileceği vurgulanarak, farkındalık çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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