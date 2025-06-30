Kütahya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Yakalandı

Kütahya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotim ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan bir şüpheliyi düzenlenen operasyonla yakaladı. Araçta yapılan aramada 6 bin 143 içimlik bonzai ele geçirildi. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotim ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen bir şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan takip sonucu durdurulan araçta bulunan şahsın üst aramasında, 3 parça halinde toplam 6 bin 143 içimlik kağıda emdirilmiş bonzai maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkilileri, uyuşturucu tacirlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak, "Zehir tacirlerinin Kütahya'mızı zehirlemelerine asla müsaade etmeyeceğiz" açıklamasında bulundular. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Şeyma Subaşı kırmızı bikinili pozuyla karın kaslarını sergiledi

Kırmızı bikinisini giydi! Karın kaslarını sergiledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen transferini canlı yayında duyurdular: Kesin olarak söylüyorum...

Osimhen transferini canlı yayında duyurdular: Galatasaray...
Türk sporunun acı günü: Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti

Türk sporunun acı günü! Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti
Filistin topraklarını gasbeden İsrailli bir grup kendi askerlerine saldırdı

Dünya bu olayı konuşuyor! İsrailliler, İsrail askerlerine saldırdı
Anlaşma tamam gibi! İşte Caner Erkin'in yeni takımı

Anlaşma tamam gibi! İşte Caner Erkin'in yeni takımı
Ünlü bebek bezi markası Türkiye pazarından çekildi

Ünlü bebek bezi markası üretimi durdurup Türkiye'den çekildi
Schengen vizesinde yeni dönem! Almanya itiraz hakkını kaldırıyor

Schengen vizesinde yeni dönem! İlk adım Almanya'dan geldi
Kız isteme tartışmasında tabancayla vurulan polis memuru hayatını kaybetti

Kız istemeye giden polis silahla vurularak öldürüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.