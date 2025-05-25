Kütahya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Tutuklandı

Kütahya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Tutuklandı
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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotim ekipleri tarafından yapılan operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan M.A. isimli şahıs tutuklandı. Şahsın ikametinde yapılan aramada, çeşitli uyuşturucu maddeler ve para ele geçirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotim ekiplerince yapılan operasyonda yakalanan şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ilde uyuşturucu madde kullanımının ve dolaşımının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar neticesinde M.A. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde bilgilere ulaşılması sonucu başlatılan planlı, projeli çalışma çerçevesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şahıs yakalandı. Şahsın ikametinde yapılan aramada, 14,22 gram metamfetamin, 1,92 gram bonzai, 2,06 gram ecstasy, 2 adet payp ve bin 70 TL ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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