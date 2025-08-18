Kütahya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Cezaevi Firarisi Yakalandı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde düzenlenen operasyonla, uyuşturucu ticareti yaparken yakalanan cezaevi firarisi ve diğer şüpheliler tutuklandı. Operasyonda bonzai, metamfetamin ve esrar ele geçirildi.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonla, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen ve hırsızlık suçundan 11 yıl 15 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.
Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda şüpheli şahısların adresine yapılan baskında; 106,85 gram bonzai, 3,79 gram metamfetamin, 2,15 gram esrar ve 6 adet payp ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü, kentte huzur ve güven ortamını sağlamak amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü açıkladı. - KÜTAHYA