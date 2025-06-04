Kütahya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı

Kütahya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı
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Kütahya'da emniyet güçlerinin uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde gerçekleştirdiği operasyonda 2 şüpheli tutuklandı. Yapılan kontrollerde 6 bin 400 içimlik bonzai ve 13 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ilde uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda Kütahya'ya uyuşturucu getirdiği tespit edilen araç önü kesilerek durduruldu. Yapılan kontrollerde, 6 bin 400 içimlik bonzai ve 13 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan O.A. ve S.Ç. isimli şüpheli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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