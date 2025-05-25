Kütahya'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: Bir Tutuklama

Kütahya'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: Bir Tutuklama
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Kütahya'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: Bir Tutuklama
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Kütahya'da gerçekleştirilen uyuşturucu madde operasyonunda, 14,22 gram metamfetamin, 1,92 gram bonzai ve 2,06 gram ecstasy ile birlikte 1 tutuklama gerçekleştirildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

Kütahya'da uyuşturucu ticareti operasyonu: 1 tutuklama

KÜTAHYA - Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotim ekiplerince yapılan operasyonda yakalanan şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ilde uyuşturucu madde kullanımının ve dolaşımının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar neticesinde M. A. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde bilgilere ulaşılması sonucu başlatılan planlı, projeli çalışma çerçevesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıs yakalandı. Şahsın ikametinde yapılan aramada,14,22 gram metamfetamin, 1,92 gram bonzai, 2,06 gram ecstasy, 2 adet payp ve bin 70 TL ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN EFE - 3.Sayfa
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