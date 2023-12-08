Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonunda 7 Şüpheli Tutuklandı

Kütahya il merkezi ile Tavşanlı ve Domaniç ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda metamfetamin, sentetik kannabinoid ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Kütahya il merkezi ile Tavşanlı ve Domaniç ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Domaniç İlçe Emniyet Amirliğince yapılan çalışmalar sonucu, Kütahya il merkezinde Eskişehir çevreyolu üzerinde durdurulan araç ve K.C.B., İ.Ö. ve K.K. isimli şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda, 9 parça halinde satışa hazır vaziyette olmak üzere toplam 27,26 gram metamfetamin maddesi ele geçirilerek şahıslar gözaltına alındı.

Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3 gram uyuşturucu madde ile yakalanan A.G. isimli şahıs uyuşturucuyu Domaniç ilçesinde E.K, N. Ç, ve M.Ö. aracılığı ile F. K' dan aldığını beyan etmesi üzerine zanlıların ikametlerinde ve işyerlerinde yapılan aramalarda, 13.48 gram sentetik kannabinoid, 1 adet kurusıkı tabanca ve 2 adet metamfetamin kalıntısı olan payp ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kütahya Valisi Musa Işın, ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Zehir tacirlerine göz açtırmayacağımızı sürekli ifade ediyoruz. Bugün bu işi yapan 7 kişi tutuklandı. Güvenlik güçlerimiz fedakarca çalışmakla birlikte bu kötülüğün tamamen silinmesi için ailelerin mücadeleye katılması elzemdir" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA