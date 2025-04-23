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Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı
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Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında yaptıkları kontrollerde yaklaşık 11 bin 250 içimlik bonzai ile yakaladıkları A.T. ve Y.E. isimli şüphelileri tutukladı.

Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uygulama noktasında uyuşturucu ile yakalanan 2 şüpheli şahıs tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar çerçevesinde uygulama noktasında durdurulan A.T. ve Y.E. isimli şahısların yapılan kontrollerinde, yaklaşık 11 bin 250 içimlik kağıda emdirilmiş bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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