Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uygulama noktasında uyuşturucu ile yakalanan 2 şüpheli şahıs tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar çerçevesinde uygulama noktasında durdurulan A.T. ve Y.E. isimli şahısların yapılan kontrollerinde, yaklaşık 11 bin 250 içimlik kağıda emdirilmiş bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA