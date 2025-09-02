Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 58 Bin İçimlik Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 58 bin içimlik sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Narkotim ekipleri, uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, il merkezinde bir ikamete düzenlenen operasyonda 58 bin içimlik A4 bonzai ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu. - KÜTAHYA