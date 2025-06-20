Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ticaretine yönelik yaptığı operasyonda 2 kilo 980 gram metamfetamin ve 2 kilo 30 gram taş kokain ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı.

Tavşanlı'daki Plaka Tanıma Sistemi (PTS) noktasında durdurulan şüpheli şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan kontrollerde, 2 kilo 980 gram metamfetamin ve 2 kilo 30 gram taş kokain ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan B.K., M.A. ve Ö.F.M., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

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