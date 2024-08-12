Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde polis ekipleri tarafından üzerlerinde uyuşturucu ile yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğünce müşterek yapılan çalışmalar sonucunda Beyköy Kavşağı'nda durdurulan H.D., B.C. ve A.Ç. isimli şahısların yapılan kontrollerinde 20,71 gram metanfetamin ve 24,88 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA