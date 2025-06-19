Kütahya'da uyuşturucu operasyonu 2 tutuklama: Thor uyuşturucu maddeyi böyle buldu

KÜTAHYA - Kütahya'da operasyonda görev alan narkotik köpeği 'Thor'un kısa sürede uyuşturucu maddeyi bulması sonrasında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Uyuşturucuların bulunduğu o anlar kameraya yansıdı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, kente uyuşturucu getirdiği belirlenen bir araç takibe alındı ve uygun noktada durduruldu. Araçta narkotik köpeği Thor'un da katılımıyla yapılan detaylı aramada, 10 parça halinde yaklaşık 64 bin içimlik kağıda emdirilmiş bonzai maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden M.T. ve F.T., sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı, Z.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.