Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 15 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı.

Elde edilen istihbari bilgiler doğrultusunda uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen bir kamyon, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından takibe alındı. Kamyon, kent merkezinde önü kesilerek durduruldu. Araçta yapılan aramada 15 parça halinde toplam 15 kilo 840 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü G.K. (32), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla süreceği belirtildi. - KÜTAHYA