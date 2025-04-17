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Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1,90 Gram Bonzai Ele Geçirildi

Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1,90 Gram Bonzai Ele Geçirildi
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Kütahya'da Yunus Timlerince yapılan operasyonda, 22 yaşındaki T.E.Ç.'nin üzerinde 1,90 gram bonzai bulundu. Gözaltına alınan şahıs, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kütahya'da Yunus Timlerince bir şahsın yapılan üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar) Büro Amirliği ekipleri tarafından Meydan Mahallesinde yapılan çalışmalarda 3 adet suç kaydı mevcut T.E.Ç. (22) isimli şahsın yapılan üst aramasında montunun sağ cebinden, 1,90 gram bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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