Kütahya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 161 şahıstan 12'si tutuklandı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünce 1-31 Mart 2023 tarihleri arasında il genelinde narkotik suçlarla mücadele çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 161 şahıstan 12'si tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada," Müdürlüğümüzce 1 - 31 Mart 2023 tarihleri arasında ilimiz genelinde yapılan çalışmalarda, 115 olayda 161 şahıs yakalanmış, 12 şahıs tutuklanmış, suç unsuru olarak, 91,15 gram bonzai, 103,77 gram metamfetamin, 35,55 gram esrar, 50,64 gram kokain,18,24 gram skunk, 262 adet sentetik ecza ve 5 adet ecstasy ele geçirilmiştir. Suç ve suçlulara karşı mücadelemiz kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA