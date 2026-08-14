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Kütahya'da iki operasyonda yüz binlerce hap ele geçirildi: 6 tutuklama

Kütahya'da iki operasyonda yüz binlerce hap ele geçirildi: 6 tutuklama
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Kütahya'da narkotik ekiplerince düzenlenen iki ayrı operasyonda 106 bin sentetik ecza hapı, 673 gram uyuşturucu madde ve 2 bin 330 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli, adli mercilerce tutuklandı. Emniyetten yapılan açıklamada, gençleri zehir tacirlerinden korumak için mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Kütahya'da polis ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda 106 bin adet sentetik ecza hapının da aralarında bulunduğu çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüphelinin tamamı tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik iki ayrı operasyon gerçekleştirildi.

İlk operasyonda, uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen 3 araca yönelik çalışma yapıldı. Operasyon kapsamında 2 bin kutu içerisinde toplam 106 bin adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla bağlantılı 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği ikinci operasyonda ise 673,36 gram uyuşturucu madde, 2 bin 330 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu maddelerin paketlenmesinde kullanıldığı değerlendirilen yaklaşık 500 adet kilitli şeffaf poşet ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan şüpheli, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, gençleri uyuşturucu madde kullanımından ve uyuşturucu ticareti yapan şahıslardan korumak amacıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Açıklamada, "Gençlerimizi zehir tacirlerinden korumak için mücadelemize devam edeceğiz" ifadelerine yer verilirken, vatandaşlara "Bağımlı olma, özgür ol" mesajı verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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