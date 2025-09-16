Haberler

Kütahya'da Üniversite Güvenlik Koordinasyon Toplantısı Düzenlendi

Kütahya'da Üniversite Güvenlik Koordinasyon Toplantısı Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Dumlupınar ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversiteleri için huzurlu bir eğitim ortamı sağlamak amacıyla güvenlik önlemleri değerlendirildi. Vali Musa Işın toplantıda yeni döneme ilişkin ilave tedbirlerin alınacağını açıkladı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) öğrenci ve akademisyenlerine huzurlu ve güvenli bir eğitim-öğretim ortamı sağlanması amacıyla Üniversite Güvenlik Koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Vali Musa Işın'ın başkanlığında Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, ilgili kurum yöneticileri katıldı. Toplantıda üniversite yerleşkeleri, öğrenci yurtları ve çevresinde alınan mevcut güvenlik tedbirleri gözden geçirilerek, yeni döneme ilişkin ilave önlemler istişare edildi.

Yeni eğitim-öğretim yılının başarı, huzur ve güven içerisinde geçmesini temenni eden Vali Musa Işın, tüm öğrencilere başarı dileklerini iletti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Hande Erçel'den ayrılık sonrası banyo pozu: Karın kasları dikkat çekti

Hande Erçel'den ayrılık sonrası banyo pozu: Karın kasları dikkat çekti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlçe başkanlığında yasak aşk skandalı: Video ve yazışmalar dava dosyasında

İlçeyi karıştıran yasak aşk skandalı: Video dava dosyasında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.