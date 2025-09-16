Kütahya'da Üniversite Güvenlik Koordinasyon Toplantısı Düzenlendi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) öğrenci ve akademisyenlerine huzurlu ve güvenli bir eğitim-öğretim ortamı sağlanması amacıyla Üniversite Güvenlik Koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Vali Musa Işın'ın başkanlığında Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, ilgili kurum yöneticileri katıldı. Toplantıda üniversite yerleşkeleri, öğrenci yurtları ve çevresinde alınan mevcut güvenlik tedbirleri gözden geçirilerek, yeni döneme ilişkin ilave önlemler istişare edildi.

Yeni eğitim-öğretim yılının başarı, huzur ve güven içerisinde geçmesini temenni eden Vali Musa Işın, tüm öğrencilere başarı dileklerini iletti. - KÜTAHYA