Kütahya'da Üniversite Güvenlik Koordinasyon Toplantısı Düzenlendi
Kütahya Dumlupınar ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversiteleri için huzurlu bir eğitim ortamı sağlamak amacıyla güvenlik önlemleri değerlendirildi. Vali Musa Işın toplantıda yeni döneme ilişkin ilave tedbirlerin alınacağını açıkladı.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) öğrenci ve akademisyenlerine huzurlu ve güvenli bir eğitim-öğretim ortamı sağlanması amacıyla Üniversite Güvenlik Koordinasyon toplantısı düzenlendi.
Vali Musa Işın'ın başkanlığında Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, ilgili kurum yöneticileri katıldı. Toplantıda üniversite yerleşkeleri, öğrenci yurtları ve çevresinde alınan mevcut güvenlik tedbirleri gözden geçirilerek, yeni döneme ilişkin ilave önlemler istişare edildi.
Yeni eğitim-öğretim yılının başarı, huzur ve güven içerisinde geçmesini temenni eden Vali Musa Işın, tüm öğrencilere başarı dileklerini iletti. - KÜTAHYA