Kütahya'da Uçuruma Yuvarlanan Araçta Karı Koca Yaralandı

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Umutlu köyünde bir otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada araçta bulunan karı koca yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Emet ilçesinden Umutlu köyüne seyir halinde olan Ahmet B. yönetimindeki 43 HT 384 plakalı araç Şap Deresi mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada şoför Ahmet B. ve araçta bulunan eşi Şerife B. yaralandı. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralı karı koca ambulansla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili olarak soruşturma sürüyor. - KÜTAHYA