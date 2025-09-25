Haberler

Kütahya'da Uçuruma Yuvarlanan Araçta Karı Koca Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Emet ilçesinde bir otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü Ahmet B. ve eşi Şerife B. yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Umutlu köyünde bir otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada araçta bulunan karı koca yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Emet ilçesinden Umutlu köyüne seyir halinde olan Ahmet B. yönetimindeki 43 HT 384 plakalı araç Şap Deresi mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada şoför Ahmet B. ve araçta bulunan eşi Şerife B. yaralandı. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralı karı koca ambulansla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili olarak soruşturma sürüyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Erdoğan 6 yıl sonra Beyaz Saray'da! Trump kapıda bizzat karşıladı

Erdoğan 6 yıl sonra Beyaz Saray'da! Trump kapıda bizzat karşıladı
Liverpool'dan Galatasaray maçı için sürpriz karar

Liverpool'dan Galatasaray maçı için sürpriz karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tümer Metin, Sadettin Saran'a seslendi: Ona naçizane bir tavsiyem var

Sadettin Saran'a seslendi: Ona naçizane bir tavsiyem var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.