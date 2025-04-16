Sırrı Süreyya Önder'in doktoru Prof. Sağbaş: Kızı yanına girdiğinde tepki verdi

İşte Sırrı Süreyya Önder'in son durumu
Ömer Çelik çok defa uyarmış ama Önder hep aynı cevabı vermiş

Ömer Çelik çok defa uyarmış ama Önder hep aynı cevabı vermiş
Özel'i düşündürecek anket! CHP'nin yerel seçimlerde kazandığı ilde AK Parti birinci oldu

CHP'nin son seçimde kazandığı büyükşehirde AK Parti birinci oldu
Aort anevrizması ile aort diseksiyonu aynı değil! Prof. Uğurlucan hayat kurtaran farkları açıkladı

Aort anevrizması ile diseksiyonunu aynı değil! İşte kritik farklar

Kütahya'da Traktör Altında Kalan 73 Yaşındaki Çiftçi Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da tamir edilmeye çalışılan traktörün geriye doğru hareket etmesi sonucu 73 yaşındaki Hüseyin Ay, aracın altında kalarak yaşamını yitirdi. Olay sonrası sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kütahya'da tamir etmeye çalıştığı traktörün altında kalan 73 yaşındaki çiftçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Ay'ın (73) tamir ettiği 43 FV 102 plakalı traktör, freninin boşalması sonucu geriye doğru hareket etmeye başladı. Traktörü durdurmaya çalışan yaşlı çiftçi, devrilen aracın altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede Ay'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Talihsiz çiftçinin cansız bedeni, jandarma ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. - KÜTAHYA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.