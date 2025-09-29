Kütahya'da Trafik Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
Aslanapa ilçesinde pikabın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 29 yaşındaki sürücü Özgür Ersöz olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde pikabın tarlaya devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında genç sürücü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Özgür Ersöz (29) idaresindeki 43 ACE 472 plakalı pikap, Esenköy mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya devrildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Ersöz'ün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Ersöz'ün cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa