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Kütahya'da Trafik Kazası: Otomobil ve Kamyon Çarpıştı

Kütahya'da Trafik Kazası: Otomobil ve Kamyon Çarpıştı
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü ve yolcusu yaralandı. Kamyon ve otomobilin çarpıştığı kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Kaza, Çevreyolu Adliye Işıklı Kavşak'ta meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Tavşanlı'dan Kütahya istikametine seyir halinde olan Süleyman D. idaresindeki 10 VU 637 plakalı kamyon, Ahmet G. idaresindeki 43 HV 139 plakalı otomobille çarpıştı. .

Kazada 43 HV 139 plakalı otomobil sürücüsü A.G. ile yanında yolcu konumunda bulunan Nesrin G. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı Kaza sonrası otomobil ile kamyondan savrulan parçalar ve camlar olay yeri incelemesinin ardından çevre temizlik işçileri tarafından temizlendi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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