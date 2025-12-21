Haberler

Kütahya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Güncelleme:
Zafer Meydanı'nda meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kütahya kent merkezi Zafer Meydanı'nda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'dan, Adnan Menderes Bulvarı yönüne gitmekte olan otomobil ile motosiklet çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı.

Yaralı sürücü, ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
