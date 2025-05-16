Kütahya'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Kütahya'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Kaza, Adnan Menderes Caddesi'ndeki kavşakta meydana geldi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Çukurköy Mahallesi Adnan Menderes Caddesi Menderes kavşağında meydana geldi. Tavşanlı ilçe merkezinden Çukurköy istikametine seyir halinde olan A.S. idaresindeki otomobil ile kavşaktan karşıya geçmekte olan A.Z.B. idaresindeki 43 AGH 752 motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada çarpanın etkisi ile yere düşen motosiklet sürücüsü A.Z.B. yaralandı. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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