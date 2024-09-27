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Kütahya'da Trafik Kazası: Koyun ve Sürücü Yaralandı

Kütahya'da Trafik Kazası: Koyun ve Sürücü Yaralandı
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Domaniç ilçesine bağlı Muratlı köyünde meydana gelen kazada, otomobil bir koyuna çarptı. Sürücü M.A. hastaneye kaldırıldı, koyunun durumu ise henüz bilinmiyor.

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Muratlı köyünde meydana gelen trafik kazasında, koyuna çarpan otomobilin sürücüsü ile koyun yaralandı.

Muratlı köyü istikametinden Domaniç ilçe merkezine doğru seyir halinde olan 16 BAF 679 plakalı hafif ticari araacın sürücüsü M.A.(19), küçükbaş hayvana çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan koyun yol kenarına fırlarken kazada yaralanan sürücü M.A. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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