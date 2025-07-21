Kütahya'da Trafik Kazası: Bir Yaralı

Kütahya'da Trafik Kazası: Bir Yaralı
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Otomobil, traktöre arkadan çarptı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı-Kütahya karayolu üzerindeki Şahmelek rampasında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Kütahya istikametinden Tavşanlı yönüne seyir halinde olan H.C.H. yönetimindeki 43 AFT 612 plakalı Tofaş marka otomobil, aynı yönde ilerleyen K.K., idaresindeki 43 U 6576 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle yaralanan otomobil sürücüsü H.C.H., 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından H.C.H., Kütahya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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