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Kütahya'da iki araç çarpıştı: 7 kişi yaralandı

Kütahya'da iki araç çarpıştı: 7 kişi yaralandı
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kütahya'da Hisarcık-Simav karayolunda kavşakta Halil İbrahim Y. yönetimindeki araç ile İsmail O. idaresindeki araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobiller yön levhalarına çarptı.

7 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücüler Halil İbrahim Y. ve İsmail O. ile araçlardaki yolculardan Emine O., Fatma A., Gülcan E., Hakan E. ve Hanife Y. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildikleri Hisarcık Devlet Hastanesi ve Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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