Domaniç'te trafik kazası: 4 yaralı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Domaniç istikametine seyir halinde olan M.A. idaresindeki 06 CIM 026 plakalı kamyonet ile H.E. yönetimindeki 43 YD 889 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan, otomobil sürücüsü H.E. ile araçta yolcu olarak bulunan H.E., ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kamyonet sürücüsü M.A. ile araçta yolcu olarak bulunan V.A. ise Domaniç İlçe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
