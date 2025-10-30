Haberler

Kütahya'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, kamyonet ile arazi aracının çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, İ.D idaresindeki 43 AER 854 plakalı kamyonet, Hisarcık-Emet karayolunun Hisersan yol ayrımında, R.E'nin kullandığı 16 AGS 845 plakalı spor amaçlı arazi aracı ile çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonet takla attı. İhbar üzerine kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüleri İ.D ve R.E ile araçlarda yolcu olarak bulunan H.M.Ş ve M.Ş sağlık ekiplerince ambulansla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KÜTAHYA

