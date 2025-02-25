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Kütahya'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait kamyonetin çarpışması sonucunda 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, otomobil ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre çevreyolu Balıkesir ışıklı kavşağında M.A. idaresindeki 64 AD 323 plakalı otomobil, Emet istikametinden çevreyoluna döndüğü esnada kavşaktan Tavşanlı istikametine dönmekte olan E.A idaresindeki 43 ABT 447 plakalı Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait kamyonet çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada her iki aracın sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan H.E. ve E.E. yaralandı. Yaralılar itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştıkları araçlardan çıkarılarak 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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