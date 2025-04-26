Kütahya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, H. K idaresindeki 43 EK 520 plakalı otomobilin Hisarcık-Simav karayolunun ilçe girişindeki kavşakta, Simav istikametinden gelen M.A yönetimindeki 10 EU 001 otomobil ile çarpışması sonucu meydana geldi. Kazada araç sürücüleri, H. K ve M.A ile araçta yolcu olarak bulunan A.D yaralandı. Yaralılardan M.A ve A.D olay yerine gelen 112 acil servisi ekiplerince Hisarcık Devlet Hastanesine, H.K ise Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - KÜTAHYA