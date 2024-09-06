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Kütahya'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı

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Kütahya'nın Emet ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, aydınlatma direğine çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece yarısı Emet- Hisarcık çevre yolunda meydana geldi. Süleyman B., yönetimindeki 43 ABZ 590 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarparak takla attı. Kazada sürücü Süleyman B. ile araçta yolcu olarak bulunan Ali B. ve Sevim B. yaralandı.

İhbar üzerine kaza mahalline sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine sevk edilen yaralılardan durumu ağır olan Ali B., Kütahya Şehir Hastanesinde, Sevim B. Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Hayati tehlikesi bulunan ağır yaralı Ali B.'nin Kütahya Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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