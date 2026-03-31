Domaniç-Tavşanlı kara yolunda trafik kazası: 2 yaralı
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgilere göre, Tavşanlı yönünden Domaniç istikametine giden H.K. (82) idaresindeki 16 BIR 835 plakalı araç ile aynı istikamette ilerleyen H.E. (72) yönetimindeki 43 UV 111 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle H.K.'nin kullandığı araç bariyerlere çarparak şarampole devrildi. Kazada sürücü H.K. ile araçta yolcu olarak bulunan C.B. (65) yaralandı.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, bilinçleri açık şekilde Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA