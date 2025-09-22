Kütahya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çukurköy Mahallesi Ekrem Ödemiş Bulvarı kavşağında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, H.K., idaresindeki 43 AEZ 721 plakalı otomobil kavşaktan dönüş yaptığı sırada, Ekrem Ödemiş Bulvarı'ndan Çukurköy istikametine seyir halinde olan M.A.D., yönetimindeki 43 U 5278 plakalı motosikletle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü M.A.D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - KÜTAHYA