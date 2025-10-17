Kütahya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kütahya'da otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kütahya- Tavşanlı karayolunun 27. kilometresindeki Köprüören Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı'dan Kütahya istikametine gitmekte olan Bezmi Barış Çakmak idaresindeki 06 ENK 936 plakalı otomobil, Köprüören istikametinden gelerek Tavşanlı yönüne dönmek için kavşakta bekleyen 43 UC 658 plakalı kamyonete çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Bezmi Barış Çakmak, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 2 kişi ise, ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada hayatını kaybeden Çakmak'ın, Sındırgı Altın-Gümüş Madeni İşletmesi'nde müdürü olarak görev yaptığı öğrenildi. Çakmak'ın cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. - KÜTAHYA