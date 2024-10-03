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Kütahya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kütahya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Otomobilin virajı alamaması sonucu takla attığı belirtiliyor. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre AD.S.(66) idaresindeki 43 HU 783 plakalı otomobil, Tavşanlı istikametinden Tunçbilek istikametine seyir halinde iken belirlenemeyen bir nedenle Beyköy kavşağında virajı alamayarak takla attı. Araçta bulunan sürücü Nilgün Sarı (62) ve A.S. (18) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nilgün Sarı doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken diğer yaralıların ise tedavilerinin devam ettiği bidlirildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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