Kütahya'da TOKİ İnşaatında Vinç Devrildi: 1 Yaralı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde TOKİ konutlarının inşaatında vinç devrildi ve sonuç olarak bir kişi yaralandı. Olay yerinde sağlık ve güvenlik ekipleri müdahale etti. Kazanın nedeni henüz belirlenmedi, soruşturma başlatıldı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Ömerbey Mahallesi'nde bulunan TOKİ konutlarının inşaatında bugün sabah saatlerinde korkutan bir kaza meydana geldi. Çalışma sırasında bir vinç aniden devrildi, 1 kişi yaralandı.
Olay, saat 09.30 sıralarında yaşandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan vinç operatörü Enes E., ilk müdahalenin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazanın nedeni henüz kesinleşmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, kazanın meydana geldiği bölgede incelemelerde bulunarak olayın tüm yönleriyle araştırılıyor. - KÜTAHYA