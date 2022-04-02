Tır, otomobilin üzerine devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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Kütahya'da, kontrolden çıkan talaş yüklü tır, otomobilin üzerine devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Ali Özkan hayatını kaybetti. Tır sürücüsü Enes Göçmen ise yaralandı.
TAVŞANLI, KÜTAHYA (DHA) - Kaza, Tavşanlı-Tunçbilek kara yolunun 6'ncı kilometresinde meydana geldi. Tavşanlı'dan Bursa yönüne giden Enes Göçmen yönetimindeki talaş yüklü tır kontrolden çıkıp, aynı yöndeki Ali Özkan'ın kullandığı otomobilin üzerine devrildi.
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ
İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından otomobil sürücüsü Özkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerince yapılan incelemelerin ardından Ali Özkan'ın cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı.
TIR SÜRÜCÜSÜ HAFİF YARALANDI
Kazada hafif yaralanan TIR sürücüsü Enes Göçmen ise ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.