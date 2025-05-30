Kütahya'da Telefon Kablolarını Çalan 4 Şahıs Suçüstü Yakalandı

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda yeraltında bulunan telefon kablolarını çaldıkları tespit edilen 4 şahıs suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kütahya Merkez ilçesi Gedikoğluçiftliği köyünde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında 4 şahsın şüpheli hareketler sergilemesi üzerine yapılan kontrolde, şahısların Türk Telekom Müdürlüğüne ait yeraltında bulunan kabloları çaldıkları tespit edildi. Şahıslar suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Olayda kullanılan 1 adet ekskavatör, 1 adet kamyon, 1 adet araç, 1 adet minibüs, 1 adet el feneri, 2 adet spiral makinası, 15 çift eldiven, 1 adet jeneratör, 250 litre mazot ile yaklaşık piyasa değeri 500 bin TL olan 26 kesik parça halinde toplamda 150 metre dışı kurşun içi bakır kablo ele geçirildi.

Yakalanan 4 şüpheli adli makamlara sevk edildi. - KÜTAHYA