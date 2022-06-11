Kütahya'da sırt çantasında bin 647 adet sentetik ecza ele geçirildi - Haberler

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Kütahya'da sırt çantasında bin 647 adet sentetik ecza ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kütahya'da sırt çantasında bin 647 adet sentetik ecza ele geçirildi

Kütahya'da polis ekiplerince durdurulan araç içerisindeki sırt çantasında bin 647 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Kütahya'da polis ekiplerince durdurulan araç içerisindeki sırt çantasında bin 647 adet sentetik ecza ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde H.I.D. isimli şahsın il dışından Kütahya'ya uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşıldı. Şahsın içinde bulunduğu araç Kütahya girişinde durduruldu. Yapılan kontrollerinde araçtaki sırt çantasının içerisinde bin 647 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Tragger Kütahya 3. Sayfa Haberler

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