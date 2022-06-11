Kütahya'da sırt çantasında bin 647 adet sentetik ecza ele geçirildi - Haberler

Kütahya'da sırt çantasında bin 647 adet sentetik ecza ele geçirildi Kütahya'da polis ekiplerince durdurulan araç içerisindeki sırt çantasında bin 647 adet sentetik ecza ele geçirildi. Kütahya'da polis ekiplerince durdurulan araç içerisindeki sırt çantasında bin 647 adet sentetik ecza ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde H.I.D. isimli şahsın il dışından Kütahya'ya uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşıldı. Şahsın içinde bulunduğu araç Kütahya girişinde durduruldu. Yapılan kontrollerinde araçtaki sırt çantasının içerisinde bin 647 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - KÜTAHYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Tragger Kütahya 3. Sayfa Haberler

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