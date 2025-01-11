Kütahya'da Silahlı Yaralamaya Karışan 10 Şüpheli Tutuklandı

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde 2 kişinin silahla yaralanması olayına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 10 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Çavdarhisar ilçesine bağlı Hacıkebir köyünde 8 Ocak 2025 tarihinde meydana gelen 2 şahsın ateşli silah ile yaralanması olayının aydınlatılmasına yönelik Kütahya İl Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan gerekli araştırma ve incelemeler sonucunda olayda kullanılan 2 araç ve 3 av tüfeği ele geçirilerek olayın failleri oldukları belirlenen 10 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan 10 şüpheli gerekli işlemlerin ardından sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Kütahya T Tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumuna teslim edildi. - KÜTAHYA