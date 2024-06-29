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Kütahya'da Silahlı Olay: 2 Kişi Gözaltına Alındı

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Kütahya'da pompalı tüfek ve tabanca ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan incelemede silahlar ve mermiler bulundu.

Kütahya'da üzerlerinde pompalı tüfek ve tabanca ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Kütahya Merkez Ziraat Mahallesi Çalıkuşu Sokak üzerinde silahlı olay olduğu ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler ile Ekipler Amirliğine bağlı resmi ekipler olay mahalline intikal ettirildi. Adı geçen bölgede F.E. (26) ve F. E. (17) isimli şahısların tren yolundan geçerek Osmangazi Mahallesi içerisine doğru gittiği görüldü. Çalıkuşu Sokak girişinde ise olaya taraf diğer grup şahsın, M.K. (28) ve F.K. (19) olduğu belirlendi. Şahısların etraflarında kalabalık grup olduğu ve M.K. isimli şahsın elinde pompalı tüfek olduğu halde diğer gruptaki şahısların olduğu istikamete doğru gittiği görüldü. Şahıs elindeki pompalı tüfek alınarak etkisiz hale getirilirken, yapılan çalışmalar neticesinde olay yeri çevresinde olaya taraf olan şahıslar yakalandı.

Yapılan kontrollerde, 1 adet tüfek ve tüfeğe basılı vaziyette 6 Adet dolu kartuş, olay yerinde yapılan incelemede yerde 1 adet 7.65 kovan ve 1 adet boş kartuş olduğu tespit edildi.

Olay yerinde bulunan 1 adet boş kovan ile ilgili yapılan araştırmada ise, olayın tarafı olan F.E. (17) isimli şahsın olayda tabanca kullandığı tespit edildi. Olayla ilgili 1 adet tabanca ve 1 adet şarjör ele geçirilirken, konu hakkında gerekli tahkikata başlandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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