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Kütahya’da Siberay ekiplerinden vatandaşlara siber güvenlik uyarısı

Kütahya’da Siberay ekiplerinden vatandaşlara siber güvenlik uyarısı
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Kütahya’da İl Emniyet Müdürlüğü Siberay ekipleri tarafından, siber suçların önlenmesi ve vatandaşların internet ortamındaki tehditlere karşı bilinçlendirilmesi amacıyla bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

Kütahya'da İl Emniyet Müdürlüğü Siberay ekipleri tarafından, siber suçların önlenmesi ve vatandaşların internet ortamındaki tehditlere karşı bilinçlendirilmesi amacıyla bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

İl genelinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlar ile esnaflara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, siber suçlara karşı alınabilecek önlemler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Siberay ekipleri tarafından gerçekleştirilen bilgilendirmelerde, siber güvenlik ve güvenli internet kullanımı, internet üzerinden dolandırıcılık riskleri, yasa dışı bahislerin oluşturduğu tehlikeler ve teknoloji bağımlılığıyla mücadele konuları ele alındı.

Vatandaşlara özellikle internet ortamında karşılaşılabilecek dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olmaları, kişisel ve finansal bilgilerini tanımadıkları kişilerle paylaşmamaları ve şüpheli internet siteleri ile bağlantılara karşı tedbirli davranmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Çalışmalarla vatandaşların siber tehditler konusunda farkındalıklarının artırılması ve siber suçların gerçekleşmeden önce önlenmesine katkı sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, siber dünyadaki risklere karşı toplumsal farkındalığın artırılması ve güvenli internet kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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