Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kütahya'da seyyar arabalı şahsa araç çarptı, 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya'da seyyar arabalı şahsa araç çarptı, 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'da seyyar arabasıyla yolun karşısına geçmek isteyen şahsa hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın ardından ağır yaralanan şahıs hayatını kaybederken, hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralanarak Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kütahya'da üç tekerlekli seyyar arabasıyla yolun karşısına geçmek isteyen şahıs hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybederken, hafif ticari araçta bulunan 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Kütahya-Tavşanlı Çevre Yolu üzerinde bulunan Canlı Hayvan Pazarı yakınındaki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, üç tekerlekli seyyar arabasıyla yolun karşısına geçmeye çalışan şahsa, İ.C. idaresindeki 43 AS 713 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın şiddetiyle seyyar arabasıyla birlikte yola savrulan şahıs ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, hafif ticari aracın çarptığı şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazada hafif ticari araçta bulunan sürücü İ.C. ile yolcu O.I. da yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden şahsın kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar sürerken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 15 sitede yayınlandı.
Vatandaşlar dikkat! Sadakat kartı puanları yıl sonunda silinebilir

Vatandaşlar dikkat! Yıl sonunda hepsi silinebilir
15 katlı binada korkutan yangın! Kendi imkanlarıyla kurtuldular

15 katlı binada yangın paniği! Kendilerini can havliyle dışarı attılar

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sanayi ustasından kış uyarısı! Bin liralık antifrizden kaçan 60 bin lira ödeyebilir

Bin liralık bakımı atlayan 60 bin lira ödeyebilir! Usta uyardı
Senegal'de düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 34 kişi öldü

Umuda yolculuk felaketle bitti! Can kaybı korkunç boyutlarda
Kocaeli'de üzerine gardırop devrilen çocuk hayatını kaybetti

Sadece 2,5 yaşındaydı! Evinde oyun oynarken korkunç şekilde can verdi
Osimhen'den sonra Galatasaray'a bir şok daha! Leao'nun MR sonucu açıklandı

Osimhen yetmezmiş gibi! Galatasaray'a bir kötü haber daha
U19 maçını tek başına takip eden Aziz Yıldırım'ın yorgun görüntüsü dikkat çekti

Tribündeki görüntüsü sevenlerini üzdü
Fon iddialarıyla ilgili Taner Yıldız'dan zehir zemberek açıklama16

"Ben şerefsiz biriyim derse davadan vazgeçerim"
İspanyol basınından Arda Güler’e övgü: Arda'nın Madrid'i göz kamaştırıyor

Yaptıklarından sonra tüm ülke yine onu konuşuyor