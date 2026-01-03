Haberler

Kütahya'da korkutan yangın, 3 kişi dumandan etkilendi

Kütahya'da korkutan yangın, 3 kişi dumandan etkilendi
Güncelleme:
Kütahya'nın Alipaşa Mahallesi'nde bir restoranda çıkan baca yangını, yoğun duman nedeniyle apartman sakinlerinin tahliye edilmesine yol açtı. Yangında 3 kişi dumandan etkilenirken, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti.

KÜTAHYA (İHA) – Kütahya'nın Alipaşa Mahallesi Abdurrahman Karaa Bulvarı üzerinde bulunan apartmanın alt katında faaliyet gösteren restoranda çıkan baca yangını korku dolu anlara neden oldu. Kısa sürede yoğun dumanın tüm binayı sarması üzerine apartman sakinleri ve restoran çalışanları tahliye edildi, 3 kişi dumandan etkilendi.

Edinilen bilgilere göre, restoranda çıktığı ve baca yoluyla üst katlara yayıldığı değerlendirilen yangın, kısa sürede rezidansın tamamını dumanla kapladı. Dumanın binaya yayılmasıyla birlikte restoranda bulunan müşteriler ve çalışanlar ile üst katlarda yaşayan apartman sakinleri büyük panik yaşadı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, dumandan etkilenen vatandaşlara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Müdahalenin ardından bazı restoran çalışanları ve apartman sakinleri tedbir amaçlı olarak Kütahya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve doğalgaz ekibi yönlendirildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına alırken, binada soğutma çalışması da gerçekleştirdi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, doğalgaz ekipleri muhtemel bir gaz kaçağına karşı tesisat kontrollerini yaptı.

Yangında can kaybı yaşanmazken, yoğun duman nedeniyle binada maddi hasar oluştuğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
