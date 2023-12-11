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Kütahya'da polis uygulamasında 1 aranan şahıs yakalandı

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Kütahya'da yapılan polis uygulamasında toplam 67 şahıs ve 36 araç kontrol edildi. Uygulama sonucunda 1 aranan şahıs yakalandı ve bazı kişilere cezai işlem uygulandı.

Kütahya'da polisin Bölge Uygulamasında toplam 67 şahıs 36 araç kontrol edildi, 1 aranan şahıs yakalandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliğine bağlı ekipler ile Çarşı Mahalle Bekçileri tarafından Balıklı Mahallesi, Meydan Mahallesi, Ziraat Mahallesi, Fuatpaşa Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi, Meydan Mahallesi, Osmangazi Mahallesi, Maltepe Mahallesi, Dumlupınar Mahallesi ve Zafertepe Mahallesinde 10 farklı bölgede şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan uygulamada, 67 şahıs 36 Araç kontrol edildi. 1 aranan şahıs yakalandı. 1 şahıstan 0.85 gram metamfetamin ele geçirildi. 3 şahsa Kabahatler Kanunu uyarınca idari işlem, 1 şahsa ehliyetsiz ve muayenesiz araç kullanmaktan, 1 şahsa "dur" ikazına uymamaktan ve kırmızı ışık ihlalinden cezai işlem uygulandı. 2 yoklama kaçağı şahsa gerekli tebligat yapıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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