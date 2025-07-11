Kütahya'da Park Halindeki Motosiklette Yılan Paniği

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde park halindeki motosikletin direksiyon kısmına giren yılan paniğe sebep oldu.

Olay, ilçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi'ndeki Osman Gazi Camii yakınlarında yaşandı. Park halindeki motosikletin direksiyon kısmına giren yılanı fark eden sürücü Erdem Sarıca, aracı kullanmaktan vazgeçti. O anlarda herhangi bir tehlike yaşanmazken, çevrede toplanan vatandaşlar da şaşkınlıkla durumu izledi. Kısa bir süre sonra yılan ortadan kayboldu.

İlçe genelinde yılanların sıkça görülmesi halk arasında tedirginliğe yol açarken, yetkililer yılanların zehirli olmadığı ve genellikle zararsız türler olduğuna dikkat çekti. - KÜTAHYA