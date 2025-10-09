Kütahya'da Para Nakil Aracının Karıştığı Kazada 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde para nakil aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Simav-Gediz kara yolu İnceğiz köyü kavşağında meydana geldi. Yaşar Bilgiç (70) idaresindeki 43 LD 608 plakalı otomobil, Kudret Vural'ın (43) kullandığı bir bankaya ait 06 DUC 774 plakalı para nakil aracı ile çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan araç sürücüleri ile otomobildeki yolcular Mutlu Çetin (39) ve Ramazan Çetin (78) sağlık ekiplerince ambulansla Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Ramazan Çetin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - KÜTAHYA