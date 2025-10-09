Haberler

Kütahya'da Para Nakil Aracının Karıştığı Kazada 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir para nakil aracı ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili inceleme sürüyor.

Edinilen bilgiye göre kaza, Simav-Gediz kara yolu İnceğiz köyü kavşağında meydana geldi. Yaşar Bilgiç (70) idaresindeki 43 LD 608 plakalı otomobil, Kudret Vural'ın (43) kullandığı bir bankaya ait 06 DUC 774 plakalı para nakil aracı ile çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan araç sürücüleri ile otomobildeki yolcular Mutlu Çetin (39) ve Ramazan Çetin (78) sağlık ekiplerince ambulansla Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Ramazan Çetin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - KÜTAHYA

