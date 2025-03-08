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Kütahya'da Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

Kütahya'da Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil takla attı. Kaza sonucunda otomobil sürücüsü ve bir çocuk yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza Tavşanlı Kütahya yolu Kayıköy yol ayrımı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kütahya istikametinden Tavşanlı istikametine seyir halinde olan B.B.K., (33) idaresindeki 43 SR 886 plakalı otomobil orman deposu civarına geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp takla atarak ters döndü. Kaza ihbarı üzerine belirten mevkiiye 112 acil servis sevk edildi.

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü B.B.K., ile yolcu konumunda bulunan S.Z.K., (8) yaralandı. Yaralılar Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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